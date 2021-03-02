台中市府民政局2日舉行新成立的企劃科揭牌典禮，民政局長吳世瑋強調，企劃科將更加強化市府與地方的縱向及橫向聯繫，提升為民服務效能。

吳世瑋指出，民政業務與市民生活息息相關，關乎市民從出生至離世期間的生活，作為市民與政府接觸最為頻繁的窗口，民政局秉持「幸福宜居、溫暖民心」的為民服務理念，用心體察民眾需求，以提供優質貼心的便民服務，讓每位市民都能享受幸福生活，是民政局首要的施政目標。

企劃科的首要任務便是協助各科室迅速掌握地方民生狀況，即時回應市民需求。

吳世瑋指出，企劃科的成立有助於強化區里聯繫網絡，專責整合各科室與民眾生活息息相關的資訊，確保聯繫資訊即時性及有效性，提供民眾更優質的服務。

配合企劃科成立，民政局將資訊室裁撤，原資訊室資訊業務、地方自治科輿情整合業務與祕書室研考、公共關係及新聞發布業務，調整由企劃科職掌。

(中時 )