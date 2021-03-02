隔晚美股大幅反彈，但美元指數走強不利亞洲股市，拖累港股2日開高走低，收盤險守29,200點。

恒指開盤漲255點，報29,708點，升幅曾擴至313點，見29,765點全日高，惟受制20日線（現處29,810點），大盤掉頭向下，恒指半日跌193點。午後跌穿上午低位，恒指最多跌495點，低見28,957點，見近一個月低。尾盤跌幅略為收窄，恒指最終收報29,095點，跌356點或1.2％。

大市全日成交2327.25億港元。

國企指數跌92點或0.81％，報11,361點；恒生科技指收9,257點，跌40點或0.44％。

騰訊收升0.1％報698港元，成交居首達163.11億港元。高盛發表研究報告指，全球遊戲業經歷了強勁的2020年後，對騰訊未來三年的前景更加樂觀，將目標價大幅調三成二至929元，維持「買入」評級。

成交第二大是美團，收市倒跌1.2％報362.4港元。銀娛挫4.5％，藍籌中表現最差。中生製藥升4.5％，為表現最好藍籌。

(工商 )