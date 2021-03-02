屏東縣警局鑑於轄內車輛常因違規停車造成車禍事故，為維護用路人安全，導正民眾正確行車習慣，將於3月8日針對屏東市違規停車熱點，進行科技執法、取締違停，盼能有效遏止違規停車歪風，進而防制交通事故發生。

根據屏東縣交通隊統計，2020年屏東市各路段車禍發生件數，以廣東路563件奪冠，平均每月就有47件車禍，分析其中肇因以違規並排停車最多，警局嘗試在上下班尖峰時間提升見警率並加強違規取締，每月事故便降至30件以下。

屏東縣警局交通隊長魏坤男指出，科技執法是透過車牌辨識系統，自動判別違規停車的車籍資料，若停車超過3分鐘，便自動蒐證錄影拍照，車籍資料將匯入科技執法平台，經警方認定有違規事實，就會送件舉發，依規定汽機車違停可罰600元至1200元。

第一階段將在屏東市復興路（逢甲路與永福路間路段）、民生路（第一銀行前路段）、廣東路（814超市前路段）及屏東車站前道路（出、入口）等6處，皆有設置違停偵測系統。消息引來民眾反應不一，有人拍手叫好，表示會讓車道更順暢，但有商家擔心生意受影響。

屏縣警局長李文章則表示，警方建置科技執法設備，執法僅是手段，最重要是希望讓用路人能有安全、順暢的交通環境，以達到「不塞車、少事故、減傷亡」目標。

他也呼籲用路人不要貪圖一時方便，拿自己與他人生命財產開玩笑，未來也會持續維護交通行車秩序，預防交通事故，希望駕駛人能確實遵守各項交通規則，以確保自身及其他用路人安全。

(中時 )