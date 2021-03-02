味全龍新洋投布里悍今天再度進牛棚練投，約投了45-50球，前20球以直球為主，也測試了其他球種，教練預計他17日與中信兄弟的比賽中出賽，投球數限制在50球。

今天布里悍地第2次牛棚，總教練葉君璋、投手教練希伯特（James Hibbard）都到場觀看，希伯特表示，布里悍今天前段投球主要以直球為主，主要是找到直球的感覺，也有測試其他球種。

目前味全洋投部分，伍鐸與田澤純一都已在熱身賽亮相過，兩人的定位分別是中繼、後援，安排在先發的布里悍、鋼龍都還在牛棚階段。

外界關心2名先發洋投是否能趕上開季？希伯特給出肯定答案，「布里悍安排17日上場，會有50球投球限制，可能就是2至3局的投球。」鋼龍進度則因為疫情須隔離的關係，有些落後預計13日自辦賽會上場2投2局，包含首次登板，將連3次都會是2局投球。

布里悍則表示，今天整體練投感覺還不錯，不過控球部分還需要再加強，還需要多幾次的練投找回控球。對於教練安排將在17日出賽，他也表示自己會朝著計畫去調整，逐漸拉長局數、球數。

這幾場熱身賽布里悍也都有在場邊觀賽，他認為中職打者揮棒都很積極，只要設定的球出現都會積極攻擊，「感覺中職打者的強度滿高的。」

(中時 )