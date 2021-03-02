繼無黨籍高市議員黃捷後，民進黨市議員高閔琳也遭民眾提出罷免案，第二階段連署不足5000多份，經罷免團體補件後，高雄市選舉委員會2日下午審查結束，確定連署書仍缺將近3000份，未達原選舉區選舉人數10％，也就是說，罷免高閔琳案不成立。

去年12月30日，罷免高閔琳領銜人曾巖理送交連署人名冊，共計2萬1472人，高市選委會查對結果，不符合規定人數7813人，符合規定人數合計1萬3659人，距離岡山選區選舉人數10％的1萬9144人尚缺5485人，依法通知領銜人補件。

罷免團體在今年2月9日期限內，向高雄市選委會補提連署人名冊1萬323人，市選委會查對後，今日下午召開委員會議審查名冊查對結果，會後宣布補件與第一次連署人重複連署者有7148人，占了補提人數69.24％，其他不符者676人，所剩符合規定人數2499人，仍未達應補足的5485人數。

高雄市選委會表示，查對情形將函報中央選委會為後續之審定。

(中時 )