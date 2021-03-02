位於桃園區新生路上桃園區農會旁的桃園郡時期米穀統制組合倉庫，已經有80多年的歷史，在2017年正式登錄為歷史建築，經調查後發現內部狀況良好且有做挑高、通氣窗的設計，適合作為市民活動中心、米食體驗館及劇場使用，預計花費7500萬，於明年4月完工。

桃園郡時期米穀統制組合倉庫建築建於1936年，當時為配合《米穀自治管理法》加強儲藏場所，因而興建三棟米穀統制倉庫，建築內部有木摺防潮壁、大跨距木屋架，還有上下通氣窗，開口處設計雨庇，可避免太陽直射導致倉庫內溫度過高，避免米穀變質，設計細節足見日治時期米糧倉庫建築特色，截至目前已80餘年，倉庫樣貌仍保存完整且建築構造大致良好，並於2017年公告登錄為歷史建築。

桃園市長鄭文燦2日出席開工祈福及施工說明會顯場，邀請在地民眾同上香祈福，祝禱工程順利進行，他也談到，這3座的倉庫保存良好，因此登錄為歷史建築後再經過專家調查，適合作為藝文活動基地及美食文化場所，期盼這將會是一項非常有歷史價值的建築

3棟倉庫未來分別規畫為市民活動中心、米食體驗館、150人座位小劇場、支援小劇場服務空間，修復及再利用總經費約7500萬元，工程包含歷史建築本體修復及再利用工程，工期420天，預計明年4月完工，期許桃園郡米穀統制組合倉庫修復後，不僅能保存歷史建築文化價值，還能活絡舊桃園市中心的觀光人潮，以新的使用方式重新延續歷史建築之生命週期。

(中時 )