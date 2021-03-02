萬華警方2日宣布破獲西門町歷來最大場的麻將協會，逮捕76名賭客及2名員工，現場另查扣賭資15萬，點數卡8萬多，移送人數也是有史以來最多，警方表示該協會4年來已查抄5次，但業者依然繼續經營，全案依賭博罪送辦。

警方指出，這家台北市健康麻將協會，2018年7月即遭取締，後來不斷更變執照及名稱，4年來陸續被抓過5次，但業者視若無睹，甚至改裝做為避難室的地下室，裡面25坪的空間也擺上11桌麻將供人打牌。

萬華警方經連月搜證，上月25日6度前往搜索，當天共有76人，開19桌在裡面開賭，警方將31歲廖姓負責人在內的眾人全數逮捕並帶回警局。

廖男警訊時，仍辯稱禁止賭博，只有玩點數卡，換成現金是少數個人各自行為，部分賭客有的坦承有賭錢，有的也辯稱是玩好玩，警訊後被依賭博罪送辦。

萬華分局表示，已報請北市都發局、商業處，針對該協會的違規行為，結合「第三方警政」開罰，針對該協會一抓再抓，警方強調將持續掃蕩，呼籲業者及賭客勿心存僥倖、以身試法。

(中時 )