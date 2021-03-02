孫德榮與羅志祥破冰後互動頻繁。（摘自孫德榮臉書）

屏東善導書院靠著種植農作物賺取餐費及課輔基金，卻因台灣鳳梨盛產滯銷而急需外援，偶像教父孫德榮日前輾轉得知善導書院即將斷糧，特別熱心響應，發起「愛的連線」活動，除了自掏腰包認購20箱鳳梨，也指定關係破冰後情同父子的羅志祥（小豬）接棒，小豬義不容辭一口氣認購200箱，不料卻因此遭受網友誤會攻擊。孫德榮難過表示，「我非常遺憾，做善事竟然需要接受各方指責，原本是一件簡單的事，卻演變成現在局面」。他為此跟小豬道歉了三次，最後一次還難過掉下淚來了。

孫德榮表示，「我不想要幫助我的人、跟我一起做善事的任何人，受到任何指責或傷害，這絕對不是我的初衷」，他說自己從小到大都是負責任的人，如果外界認為這件事有錯，就請指責我，麻煩把所有箭頭指向我，我是始作俑者，你們可以開心地罵我，但請不要傷害我任何朋友跟我的子女，他們非常、非常無辜」。他坦言跟小豬道歉到第三次時，自己在電話中都掉下淚來，因為覺得非常對不起他，「他只是因為支持我、支持善事，卻受到誤會指責，這絕非我所樂見」，結果反而是小豬反過來安慰他：「老爸，撐住！」

他說他跟小豬一起認捐的220箱約20萬台幣左右的鳳梨，還是會照捐，因為如果因為這些風風雨雨而暫停捐款，那自己未免也太不堅強，想幫的人還是幫，如果現在就縮手，那他就不是孫德榮了。但他也想對屏東善導書院說：「我盡力了，希望小朋友、中輟生、新住民、原住民們先撐著，孫總還會努力，這件事我要做完，但可能無法達到原來期望可以到幾萬箱的數字」。

孫德榮說，他們認購鳳梨之後也是捐給學校，小豬的200箱是送給自己的母校–基隆成功國小和成功國中各100箱，他自己認購的20箱則是送給這學期開始任教的台北海洋科技大學，下一棒則指定王中平交棒。而為了避免波及無辜，他已請其他原本要聲援支持的超大咖藝人朋友們先退出他這個活動群組，今晚8點他也會在Sound On開線上記者會聊鳳梨事件。

(中時 )