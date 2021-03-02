2020年電動車熱潮與5G、AI等題材結合下，成為未來產業發展趨勢，雖然近期包括特斯拉股價大跌正式進入熊市，在美國掛牌的大陸電動車三傑「蔚來、小鵬、理想」股價也面臨劇烈修正20%以上，但市場仍相當看好該產業前景。不過，從實現盈利層面來看，這些大陸電動車想要成為特斯拉殺手，恐怕得解決特斯拉也耗費數年才完成的獲利問題。

北京當局去年下半年公布2021年至2035年新能源車最新政策，預計到2025年，每5輛就要有1輛是電動車、油電混合車，以及燃料電池車其中1種車款。大陸市場則是在去年繳交出100萬輛電動車銷售數據，成為全球最大電動車市場，誰能搶先吃下這塊大餅，就能搶先取得話語權。

理想汽車2月25日公布去年第四季與全年財報，第四季合併營收41.47億元人民幣，季度凈利潤為1.08億元人民幣，上一季度為凈虧損1.07億元，年增200%。雖然獲利表現有所進展，更成為首家實現盈利的大陸本土電動車，但就理想汽車目前僅有一款量產車，盈利恐怕無法維持好表現。

蔚來汽車也在周一(1日)於美國發表去年第四季與全年財報，第四季虧雖達13.9億元人民幣，比分析師預期還高出一倍，但低於前一年虧損28.6億元人民幣，營收則是達66.4億元人民幣，符合市場預期。不過，蔚來汽車卻在去年第四季交車數創下歷史新高、17353輛紀錄，今年1月也寫下單月最高交車數、7225輛。蔚來汽車去年從合肥市政府獲得10億美元投資，再從陸資銀行獲得15億美元信貸。

蔚來汽車推出的車款則是主打高階SUV，起價為35.8萬元人民幣，比特斯拉Model 3的24.99萬元人民幣還高，年初發布的首款電動車轎車ET7，更打算與Model 3競爭。根據分析師報告指出，蔚來汽車將隨著銷售成長，於2022年下半年達到實現盈利目標。

小鵬汽車則是今年1月交車數達6015 輛，為連續三季創新高紀錄。小鵬汽車主力產品為P7，補助後價格為23萬元人民幣，為進攻售價30萬元人民幣的產品。

至於特斯拉，則是在2020年交車數逼近50萬輛關卡，並在2020年首度完成全年實現盈利的表現，特斯拉2020年第四季財報指出，合併營收107.4 億美元、略優於市場預期，毛利率達 19.2%、為2019年第四季以來最低，在獲利表現上，每股獲利為0.8美元，低於市場預期的1.03 美元。該季的資本支出達11.5 億美元。

從財報數據來看，特斯拉的獲利表現雖隨著電池生產成本降價、當地生產等因素，不斷調降售價，讓毛利率上不來，但該公司隨著去年兩次50億美元再融資計畫，根據財報顯示，目前特斯拉手上有190億美元的現金流，現今處境與執行長馬斯克聲稱2017年一度要把公司賣給蘋果的困境不可同日而語。

也就是說，這些大陸本土電動車品牌離要被稱為特斯拉殺手還有很長一段距離。然而，由上汽通用五菱所推出的低價電動車款MINI EV在大陸二、三線城市熱銷，甚至該車款甚至成為大陸最熱賣電動車。

從去年前11個月的累積銷量來看，第一名為特斯拉的407710輛穩居第一，接著是福斯的166745輛、比亞迪151481輛，接著是BMW的137231輛、上汽通用五菱的127787輛，理想、蔚來以及小鵬汽車繳交出的數據則是遠遠不及。

(中時新聞網)