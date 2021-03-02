美國印太司令部（USINDOPACOM）1日向國會提出270億美元（約新臺幣7500億元）的額外經費需求，並再度呼籲於印太區域建立射程500公里以上的長程武器網，以對抗大陸的巡弋飛彈、彈道飛彈等武器優勢。

《國防新聞》（Defense News）1日報導，根據美印太司令部向國會提出的報告，其希望於2022至2027年間獲得額外的270億美元經費，較去年所要求的200億美元額外費用大幅增加，且其中2022年的配額便高達46億美元，將用於在印太區域內打造新雷達、集結整備與後勤節點、情資共享中心、武器測試場、長程打擊與防禦武器系統等，並加強與區域盟友及伙伴的聯合演習。

印太司令部要求大筆額外預算，以支應包括長程武器在內的多項現代化計畫。圖為位於夏威夷的陸基神盾系統。（圖/DVIDS）

印太司令部司令戴維森上將表示，他的首要目標是在2026年前於關島建立陸基神盾系統（AAMDS），以彌補目前終端高空區域防禦系統（THAAD，俗稱「薩德」）的不足；其他項目還包括部署於地面與太空的感測器，以及射程逾500公里的陸基長程武器，讓其打擊火力能夠覆蓋第一島鏈，以掩護未來可能於該區域活動的美軍海空部隊。

《國防新聞》指出，在印太區域中，大陸被認為於巡弋飛彈和彈道飛彈領域擁有「壓倒性的優勢」。美國國防部長奧斯汀2月也於聯邦參議院聽證會上強調，北京的目標是在2050年前發展出與美國相等、甚至在部分領域優於美國的軍事能力；美國總統拜登先前也在宣布成立五角大廈「中國工作組」時，承認美國正面臨大陸日漸增強軍力的「嚴峻挑戰」。

(中時新聞網)