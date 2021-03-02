雄獅集團的「雜牌嚮導招募計畫」於3月2日正式開跑，號召100名熱愛旅遊、擅於分享，對文字、攝影擁有熱情的各領域網紅，且本身已經在社群上具有一點影響力，更同時渴望更大舞台展現自我。呈現的形式不拘，不論是用一張照片帶動跟拍風潮，或是透過拍攝精彩的影片讓人彷彿身歷其境。只要加入雄獅集團的KOL號召計畫，就有機會免費玩遍全台灣各大熱門旅遊景點，甚至還能享有雄獅集團產品銷售營業分潤，讓網紅們能夠實現流量變現金的夢想！

雄獅集團從2009年成立主題旅遊部，提供旅客具有多樣主題性、市場獨特性的旅遊體驗，並領先業界創立「達人帶路」遊程，由極具個人魅力特質的專業達人領隊帶路、領團，提供更有溫度、有人情味的服務，使每趟旅程都能帶給旅客獨一無二的美好回憶。而雄獅集團也長期投入強大的集團資源，致力於培育達人領隊，使他們將興趣與工作結合，並在集團的支持下成長茁壯，搖身成為在各專業領域具有指標性的KOL，並同時擁有眾多擁有共同興趣的支持者。

如中南美達人領隊—「玩美南人Eric」以及推廣單車運動的最佳達人—「夏美」，分別開創獨特的遊程，為粉絲帶路、領團前往國內多元主題之旅，只要一開團，不僅團團秒殺，如今更是眾多廠商爭相邀請的合作對象！

雄獅集團看準網紅經濟，旗下媒體公司—欣傳媒近期成立KOL專案團隊，並啟動「雜牌嚮導招募計畫」，目標預計招募100名雜牌嚮導！歡迎擅長經營社群平台的創作者們加入，不論是旅遊、3Ｃ、生活、美妝、親子等各領域，只要是在網路上擁有自己的社群平台與忠實粉絲，並將自媒體經營得有聲有色，就有機會加入網紅號召計劃，獲選後將於5／25開設「雜牌嚮導鳴日號專列」，預計送首波徵選上的KOL去搭乘時下最熱門的美學觀光列車「鳴日號」。

只要通過考核加入「雜牌嚮導招募計畫」，成為徵選上的KOL一員，雄獅集團將會定期舉辦KOL交流分享會，邀約網紅們一同交流、建立廣闊人脈。除此之外，也有機會受邀參與集團旗下傑森整合行銷之各項活動曝光，雄獅集團更提供機會，讓KOL們能搶先前往熱門景點踩線，免費體驗全台各地的酒店、飯店、餐廳等，甚至是參與欣傳媒自製的外景節目《雜牌嚮導》錄影、主持。

同時，欣傳媒也將提供授權素材，增加KOL們在社群平台上的內容豐富度，並運用雄獅旅遊與欣傳媒的行銷資源，如官方網站以及擁有75萬粉絲數的Facebook粉絲專頁，分享KOL們的社群平台，為這些「雜牌嚮導」帶來更多的社群聲量。最吸引人的是，除了提供旅遊體驗，還可以享有雄獅集團的活動出席與銷售分潤，幫助網紅們能夠實現將流量變現的夢想。

參加「雜牌嚮導招募計畫」的活動辦法，只需要於活動期間，上傳相關資料到活動網站，並分享給親朋好友來為讚聲投票，雄獅集團評審團隊將依候選人的個人平台活絡度30％、投稿遊記作品 30％、網友票選＋平台分享 20％、自我介紹影片20％ 四大項目做為評選標準，選出最有機會成為明日之星的KOL。

(中時 )