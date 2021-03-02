因販售綜合維他命，被食藥署要求地方衛生局調查，知名網紅「理科太太」做出回應，指對於官方表示「內容沒有明顯誇大不實或宣稱療效」感到欣慰；強調「合法合理只是我們最低的堅持」，也樂於和專業人士進行交流。

「看到食藥署，腋下不禁有點濕」，理科太太在食藥署回覆媒體詢問後，發出269字聲明，對於署內黃姓科長初步認定「影片、網頁內容沒有明顯誇大不實或宣稱療效」，理科太太表示欣慰。

她強調，合法、合理是最低堅持，並樂於和那些負面評論進行討論，「提出來之後也會有更多人看到，有意見都是好的意見。」

理科太太全文：

看到食藥署，腋下不禁有點濕。

但看到食藥署企科組科長黃建隆，指出我們的影片和網頁內容沒有明顯誇大不實或宣稱療效，也有點欣慰。

合法合理只是我們最低的堅持，在那之上，我們也很期待和主管機關、不同領域的專業人士公開交流產品設計的理念和營養攝取的知識，很感謝大家的關心。

近日發表不同看法的朋友，我們也已經邀約交流，我們相信秉持專業設計的產品，和公開透明的溝通態度，是最能給支持者回報的方式。

畢竟有很多愛我的粉絲，所以我不可能只看負面，而且所謂負面的東西如果能讓我們有更多討論，其實是蠻正面的，提出來之後也會有更多人看到，有意見都是好的意見。

(中時新聞網)