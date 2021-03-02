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土銀董事長黃伯川、合庫總經理陳世卿上周向財政部提出書面辭呈，財政部次長阮清華證實已經收到公文，並予以尊重。黃伯川、陳世卿的遺缺則由土銀總經理謝娟娟、以及合庫董事長雷仲達兼任，財政部表示，將在最短的時間內找到接任人選，以維持業務順利運行。

公股銀行人士指出，黃伯川董事長任期，在去年底已屆滿，不過由於黃伯川在土銀董座近二年來表現良好，也受員工愛戴，並獲得代表員工的土銀工會力挺，因此，儘管去年底已屆期，但財政部、政院仍評估其續任的可行性，包括去年黃伯川一度捲入張綱維的遠航風波，亦在第一時間獲財政部的力挺，支持其打官司捍衛自身清白，不過黃伯川在政院、財部決定是否延任之前，已主動向財政部請辭，據了解，財部已受理請辭呈。

黃伯川在當初任合庫副總、掌合庫授信業務期間，就訂出追加北市、高雄市等多個精華區擔保品來強化擔保條件，同時是在遠航重整成功復飛之後才通過該授信案，並且把對方所提出的擔保品鑑價書，打了超過對折，亦即授信金額砍半才通過該授信案，因此不少公股金融圈的好友也為黃伯川叫屈，認為他有善盡把關之責，但卻仍然遭檢察官因為主觀的心證而提訴，金融圈友人指出，黃伯川請辭之後，應該會專注在處理自己的官司，捍衛自己的清白。

(工商 )