桃園市基層農會2日至4日開始召開會員代表大會、改選理監事，南桃園楊梅區農會2日率先登場，選舉現場秩序良好，氣氛平和，地方人士認為挑戰派、供銷部主任周吉福來勢洶洶，對手陣營翻盤機會小，選舉結果與外界猜測相去不遠，周派在理事部分取得5比4優勢，未來3巨頭態勢已定。

楊梅農會近年來成績亮眼，是桃園南區的指標農會，恰逢理事長傅鑫財2屆期滿，總幹事周宗維轉往桃園市農會更大舞台，2方人馬皆想延續過往成績，在地方展露頭角，總幹事餘缺也出現4搶1激烈局面，上月21日改選會員代表、農事小組長選舉結果為26比19，周派陣營周吉福取得優勢有望出線。

今登場的理監事改選讓局勢更為明朗，選舉結果為理事5比4、監事2比1、上級農會代表5比2，周派在理事部分取得領先優勢，可說勝券在握，規畫人選為理事長鄭美英、總幹事周吉福及常務監事林華堃。地方人士多認為大勢已定，其他陣營難再翻盤，認為周過往行銷、開發農產能力強，有望為農會再造江山。

(中時 )