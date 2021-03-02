109學年HBL高中籃球聯賽4強總決賽本周六、日台北小巨蛋登場，高中體總在228連假周末開放球迷索票，經過3天的索取票後發現有球迷臨時無法前往，總會也在今天發表退、換票方式，盡力讓想進場看比賽的球迷如願。

高中體總指出，經過3天的索取票後，發現部份球迷朋友在取完票券後，臨時無法前往，為了讓票券能夠真正被充分使用，要請臨時未能前往觀賽的球迷朋友，協助將票券寄回高中體總（104703 台北市中山區朱崙街20號13樓，高中體總行政組收），總會將辦理註銷，並盡快將該座位透過ibon系統上重新開放，供有需要的球迷索取。

高中體總補充，為了杜絕黃牛及新冠肺炎疫情防疫，今年索票進場採取實名制，但有球隊老師是帶學生或是家長帶小孩，沒有注意到今年首度實施實名制取票方法，將每人限定索取的2張票券同時填成同一個姓名，由於進場必須對身份，若填錯姓名之票券將無法被使用而作廢，考量今年首度實施實名制，並為避免票券浪費，總會也提供票券更換，方法如下：

1. 必須符合 同一姓名（e.g. 王大明）不慎填入2張以上之票券。

2. 該名「持票者本人」（e.g. 王大明）親持身份證件「正本」。

3. 備妥同行觀賽者（e.g. 王小華）之身份證件「正本」（須有姓名及身分證字號）。

4. 備妥足以證明親戚關係、同校同學關係等資料（防止黃牛轉售機制）。

5. 於3月3日及3月4日上午9點至晚上8點、3月5日上午9點至晚上10點，至高中體總辦公室辦理（體育聯合辦公大樓，台北市中山區朱崙街20號13樓）。

6. 現場親簽「非金錢交易轉讓聲明書」（防止黃牛轉售機制）。

7. 比賽當天現場將不再接受更換票券。

高中體總表示，今年度索／取票過程中所遇到的問題，總會努力在明年度的機制中繼續改進並加強宣傳，再次感謝球迷協助、配合。

(中時 )