TrendForce最新調查顯示，2020年電競液晶監視器出貨達1,840萬台，年成長達105％，主要由於電競產品本就是液晶監視器品牌廠和面板廠資源聚焦的重點項目，加上宅經濟需求挹注所致，預估2021年該成長態勢將會持續，出貨量可望達2,590萬台，年增41％。而面板大廠友達(2409)積極擴展電競產品，電競面板去年坐二望一，今年可望躍居市占率第一位置。

TrendForce分析師王靖怡表示，以電競面板來而言，2020年三星顯示器（SDC）市占高達35％，而如今隨著其淡出液晶監視器面板供應後，2021年電競面板也成為其餘各面板廠積極搶攻的產品。其中，2020年友達電競面板市占已位居第二名，2021年在持續擴展電競產品供應的規劃下，友達將可望在眾面板廠中脫穎而出，躍升成為今年電競面板出貨之冠。

此外，2020年前五大電競品牌中，微星(2377)的電競液晶監視器出貨年成長率高達114％，因其原先主要布局為曲面電競產品，2020年開始將產品線多元化，擴展平面IPS產品所帶動，成長幅度除了位居首位之外，更超越市場平均值。

華碩(2357)電競液晶監視器出貨年增高達108％，透過大舉擴增電競產品線並從2020年初即積極規劃備貨。華碩液晶監視器出貨表現同時受電競產品帶動而達到歷史新高，使其整體出貨（含電競與非電競液晶監視器）成長幅度位居前十大液晶監視器品牌之冠。

(時報資訊)