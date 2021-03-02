智慧音箱市場長線持續看好，預計到2024年將成長至2.09億台，中華電(2412)日前領先業界開賣HomePod mini，挾5G氣勢，今日再加碼搭配iPhone 12全機型現折方案，盼智慧機和IoT產品相輔相成，吸引果粉注意，帶動5G申辦率。

中華電表示，日前領先業界開賣HomePod mini，廣受果粉迴響，中華電是目前擁有最多果粉的電信業者，故最新宣布，再推出購買HomePod mini搭配iPhone 12全機型，月繳999~1199元，HomePod mini享現折1000元之優惠；申辦1399元以上方案，HomePod mini立即折抵2,000元，申辦HomePod mini選搭KKBOX指定方案，享前3個月免費；另提供單機銷售HomePod mini，中華電與他網客戶皆可購買，中華電客戶申辦i聽聽，再享前3個月優惠。

MIC研究報告指出，去年疫情雖讓智慧音箱在短期之內供需失衡，但相對來看居家隔離政策反而推動影音串流應用情境需求，讓使用者提高影音串流的利用程度與付費意願，從Google、iQIYI、Netflix和Spotify等營收成長狀況即可看出端倪，除可助益筆電、平板和手機等行動產品，未來亦可惠及智慧音箱與智慧顯示器等家庭智慧產品；再者，一線品牌業者亦不斷在市場價格和音質表現之間相互競逐，尤其中國大陸品牌業者在高度競爭之下，以高性價比模式快速拓展市場，可望刺激潛在消費者採購入門或高階產品、至於現有使用者則依據居家房間需求採購超低階或入門產品，持續帶動出貨量規模，預期至2024年可望成長至2.09億台，但平均銷售價格恐將逐年下滑。

蘋果HomePod mini設計優美精巧，可搭配各款Apple裝置，透過Siri智慧助理功能，輕鬆接聽iPhone來電、聆聽iPad音樂等；同時搭載智慧家庭控制與全新廣播系統，支援廣受歡迎可提供接力播放功能的KKBOX服務，提供出色音質的體驗，亦可透過AirPlay聆聽i聽聽、Hami書城、Hami Video等精采服務。

(時報資訊)