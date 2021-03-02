世界衛生組織(WHO)二月底公佈今年預測北半球流感疫苗的病毒候選株，包括H1N1和H3N2兩種A型流感，以及兩種B型流感維多利亞株(Victoria)及山形株(Yamagata)，全球疫苗廠將據此生產今年的流感疫苗。國光生(4142)指出，公司精準預測今年四株流感病毒株，且已完成繼代，可立即進入流感疫苗生產，將確保今年流感疫苗充分供應國人防疫及國際市場訂單。

國光生技營運長張金全表示，台灣雖然不是WHO會員國，但是，國光透過加入WHO所屬的國際製藥生產聯盟IFPMA取得WHO全球監控的流感病毒資訊，並持續與國際大廠交流流感疫苗資訊。目前IFPMA在全球共21個會員，包括國際疫苗大廠賽諾菲、GSK等，國光是台灣唯一加入IFPMA的疫苗公司。

今年因新冠肺炎疫情，WHO在台灣時間二月二十六日晚間八點至十二點採視訊電話會議公佈流感疫苗病毒株，國光生技全程參與，與國際同步取得第一手訊息。張金全指出，針對流感疫苗病毒株的預測，世衛在英國、澳洲、美國、日本及中國等五個國家進行每年高產率病毒株的開發。WHO每年二月公告北半球流感疫苗病毒株、九月公告南半球流感疫苗病毒株。

每年WHO公佈流感病毒候選株是全球流感疫苗生產廠的大事，各大疫苗廠無不引頸期待，並事前預測可能的流感病毒株為生產疫苗預做準備，WHO公佈病毒株等同「開獎」。累積多年流感病毒預測及疫苗生產經驗，國光生技精準預測今年二A加二B病毒株，並已備妥SPF雞蛋(specific pathogen free，無特定病原)，進行繼代培養，並挑選高產率病毒株，目前已進入流感疫苗原液生產，國光有把握今年提前進入生產排程，產量可充分供應國內外流感疫苗需求。

(時報資訊)