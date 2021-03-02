據六都公布的買賣移轉棟數資料，2月受到農曆春節的工作天數影響，買賣移轉棟數為1.6萬棟，低於去年同期的1.8萬棟，不過前兩月的移轉棟數六都為4萬棟，較去年同期增加18%，反映今年仍延續交易量連續反彈的趨勢，政策雖然積極打炒房，但對於一般自用影響有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2月因為有農曆春節干擾，今年2月工作天數比去年減少約2成，不過移轉棟數減少約14%，2月移轉棟數數據表現還不錯，若排除農曆春節的變數，前2月的移轉棟數則年增18%，反映去年底今年初的買氣持續復甦，而去年同期則受到疫情的干擾，因此前兩月的移轉年增幅度顯著。

六都之中表現最好的是台中市，前兩月移轉棟數為8404棟，年增達27%，其次則是桃園市前兩月移轉棟數為7313棟，年增22%，雙北市表現也呈現穩定復甦，台北市前兩月移轉棟數5019棟，年增18%，新北是9436棟年增12%，南台灣的高雄市為5944棟，前兩月年增率達21%，台南市則是3465棟，小增5%。

曾敬德表示，雖然政府積極打炒房，但目前房市自住當道，政策對於自用需求影響有限，整體移轉數據呈現穩定復甦表現，金牛年經濟成長強勁，全球低利環境不變且資金充沛的狀況下，房市還是會維持復甦的趨勢，但在政府打炒房的政策下，非自用需求也會受到壓抑。

(時報資訊)