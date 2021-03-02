搶攻電動機車汰舊換新商機，中華汽車宣布，本月只要汰舊並新購eMOVING電動機車，eMOVING再加碼2,000元，推出iE125優惠最高33,000元，空車最低入手價只要34,800元的好康優惠，同時最高享有2萬點充電點數，指定車款再加碼千元配件及五萬車碰車險，讓消費者購得輕鬆、騎的安心。同名emoving綠牌車也同步加碼萬元購車金，再送品牌安全帽，優惠最高可達29,100元，空車只要28,500元。

經濟部工業局宣布今(2021)年維持購買電動機車的補助金額，讓各縣市電動機車補助也陸續公告，不少縣市補助金額相較2020年提高(或持平)；以台北市為例，電動機車補助方案大幅提高，汰購和新購的補助金額直接與桃園市並駕齊驅，分別是19,000元和11,000元，南投縣補助金額更是高達24,000元，可看出今年各縣市政府對於環境改善及綠色運具推動的決心。

隨著電動自行車肇事件數逐年成長，政府擬要求電動自行車需領牌管控，以確保使用者依交通安全法規騎乘，並購買合格有保障的電動自行車；舊車也預計在公告的2年內，需全數換發牌照，在這樣的趨勢下，購買電動自行車一定要選擇合格合法的eMOVING，才能有保障並安全上路。

電動自行車Shine／Bobe輕巧安全最適合短程代步及學習上路且滿14歲以上每日通勤的國、高中生，即日起至本月底止購車享有7,000元購車金，汰舊換新購車還可享政府高額補助；以南投縣汰舊換新為例，空車價只要13,800元。優惠好康數量有限，快到eMOVING全省門市選購或上eMOVING官網預約試乘。

(中時 )