新北果菜公司促銷金鑽鳳梨。（新北果菜公司提供）

新北果菜公司為協助果農促銷金鑽鳳梨，即日起至3月20日止推出每箱6支400元特價活動，整車530箱產地直送售價20萬元，限量促銷10噸，各大公司行號團體及有興趣的民眾可電話洽詢。

新北果菜公司表示，因大陸宣布3月1日起禁止本國鳳梨銷售，為幫助產地農民，新北果菜公司特推出金鑽鳳梨每箱6支入400元，雙北都會區20箱以上免運或可至板橋及三重市場自取，歡迎大家踴躍購買鳳梨幫助果農。3月20日以後價格依市場當日現價販售活動自即日起至6月底止。

(中時 )