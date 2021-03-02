新北果菜公司挺果農 揪大家一起買鳳梨 17:352021/03/02 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北果菜公司促銷金鑽鳳梨。（新北果菜公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北果菜公司促銷金鑽鳳梨。（新北果菜公司提供） 新北果菜公司為協助果農促銷金鑽鳳梨，即日起至3月20日止推出每箱6支400元特價活動，整車530箱產地直送售價20萬元，限量促銷10噸，各大公司行號團體及有興趣的民眾可電話洽詢。 新北果菜公司表示，因大陸宣布3月1日起禁止本國鳳梨銷售，為幫助產地農民，新北果菜公司特推出金鑽鳳梨每箱6支入400元，雙北都會區20箱以上免運或可至板橋及三重市場自取，歡迎大家踴躍購買鳳梨幫助果農。3月20日以後價格依市場當日現價販售活動自即日起至6月底止。 挺台灣鳳梨 手搖飲店力推鳳梨飲品 林佳新酸台糖 鳳梨罐頭用泰國貨 (中時 ) #新北果菜公司 #果農 #鳳梨 #特價活動 #促銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭文燦繼Twitter挺鳳農 再推鳳梨入菜 12:402021/03/02 政治 鳳梨罐頭被抓包產地竟在泰國 台糖回應：台灣鳳梨建議直接吃 09:112021/03/02 政治 防範茂谷柑成第二個鳳梨 中市府未雨綢繆、擴大東南亞市場 12:592021/03/02 生活 南市體育界挺鳳梨農 相約買鳳梨補充營養 14:382021/03/02 寶島 協助農民 國民黨網路行銷近6000斤鳳梨 10:502021/03/02 政治 化身鳳梨最佳銷售員 盧秀燕挺身幫行銷 10:232021/03/02 政治 憂鳳梨滯銷各界買爆 陳吉仲曝：已超越去年銷陸總量 15:352021/03/02 生活 全台鳳梨吃起來 法務部長：我們收容人近6萬人 14:052021/03/02 政治 鳳梨不能輸 鳯梨酥名店加倍採購挺果農 09:222021/03/02 寶島 行情大漲後…3公司大股東 調節持股 04:102021/03/02 投資理財 新北友善家庭企業最高獎5萬 勞工局放寬員工數及登記地限制 10:312021/03/02 財經 寶島熱門新聞 上萬顆免費牛番茄半小時內採光 朴子里長偕果農加碼辦第2場 - 寶島 植物人奇蹟甦醒 拋學士帽迎新旅程 - 寶島 昔日小攤販築夢開店 她拚異業結盟咖啡店不只喝咖啡 - 寶島 高齡安置床位供不應求 台東仁愛之家增設77床 - 寶島 竹南鎮公館里 覓地蓋新的里活動中心 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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