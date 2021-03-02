【旅遊經 洪書瑱報導】

普吉島有「泰國的珍珠」美稱，是世界知名的度假勝地，全年度氣候溫暖，是國人及許多國外遊客喜愛的旅遊地點，說到普吉島映入腦中，就是蔚藍晴朗的天空和清澈碧綠的海水，普吉島是泰國相當早期就開發的海島，觀光資源相當成熟，除了美麗的海灘和豐富的水上活動，如浮潛和香蕉船等，除此之外，普吉島還有什麼特別的體驗活動呢？

1.普吉島海洋國家公園行動中心──

行動中心不僅是紅樹林的旅遊勝地和學習中心，還是安達曼海岸上游海洋國家公園的研究和開發場所。重要的是，這裡是許多不同動植物物種的家，如招潮蟹、梅德的紅樹林蟹、魚、鱷梨和鳥類。可通過獨木舟來探索普吉島最北端的海岸，感受一場紅樹林生態。電話： 66 7634 8526

普吉島海洋國家公園行動中心

2.班塔猜社區──

「班塔猜社區」是一個迷人社區，遊客可以參觀紅樹林，可以欣賞自然風光，學習如何漂浮在龍蝦養殖場中，觀看養成的龍蝦以及沿海捕魚，然後在連接攀牙灣和普吉島的薩拉辛橋下航行的長尾船之旅中，沉浸在美麗的海濱氛圍中。電話：66 9 3529 9661

安達曼珍珠普吉島 島上特別的體驗活動。（旅遊經提供）

班塔猜社區

3.瓦尼希農場──

「瓦尼希農場」是一個玉米農場，可以看到從種植到變成金黃色玉米的過程，了解種植玉美的知識。參觀者可以享受多種活動；例如：學習如何使用農業設備以及給兔子，矮腳雞和白化水牛餵食。在參觀玉米田的同時，還能欣賞有機蔬菜田，稻田和花園。這些活動為遊客帶來歡樂和農業知識，並幫助他們更好地了解農民的生活。官網：www.vanichfarm.com

安達曼珍珠普吉島 島上特別的體驗活動。（旅遊經提供）

瓦尼希農場

4.班卡馬拉社區──

班卡馬拉社區生活在美麗的山脈和大海之中，有趣的生活方式吸引著遊客前來探索。遊客可以參觀卡馬拉清真寺和瑪修麗公主的後裔之家，以及家庭主婦精心設計的獨特蠟染面料的秘密，參觀擁有100年歷史的房屋，然後在卡瑪拉伊姆龍農場了解馬匹治療。電話: 66 9 4593 7252

安達曼珍珠普吉島 島上特別的體驗活動。（旅遊經提供）

班卡馬拉社區

圖片：泰國觀光局提供

(中時新聞網)