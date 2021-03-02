桃園市國中小藝術才能班，2日起受理報名，今年國中小端都有音樂班、美術班、舞蹈班和國樂班，且開放全國優秀學子報考，非設籍桃園市的學生可報名鑑定，但經錄取後須於8月1日前將戶籍遷至桃園，歡迎有意就讀的學生，把握時間到線上報名系統報名。

桃園市110學年度國民中小學各類藝術才能班鑑定招生簡章，已於1月18日公告於桃園市政府教育局網頁、線上報名系統及各承辦學校網頁，今年國中藝才班招生對象為國小應屆六年級畢業生及國中七年級、八年級學生，國小藝才班招生對象為國小二年級學生及國小三至五年級學生。

教育局指出，桃園市國民中小學藝術才能班開放全國優秀學子報考，非設籍桃園市學生也可報名鑑定，但錄取後要在8月1日（含）前將戶籍遷至桃園才能就讀。

今年度各類別藝術才能班國中每班招收新生29名，音樂班有中興國中等6校計招收174名新生，美術班有桃園國中等6校計招收174名新生，舞蹈班有中興國中及東興國中2校計招收58名新生，國樂班有福豐國中招收29名新生。

國小每班招收新生28名，音樂班有大成國小等3校計招收84名新生，美術班有桃園國小等4校計招收112名新生，舞蹈班有南門國小及復旦國小2校計招收56名新生，國樂班有忠貞國小招收28名新生。插班生名額請參閱欲報考類別的藝術才能班招生簡章。

桃園市政府教育局提醒家長，國民中小學藝術才能班鑑定招生自3月2日起陸續開始受理報名，歡迎有意就讀桃園市國中小音樂、美術、舞蹈班的學生，務必把握時間到欲報名類別的線上報名系統報名。

教育局長林明裕表示，德國美育哲學家席勒認為「人唯有透過美感教育才能使得人類的感性、理性與精神性動力獲得整體和諧的開展，以造就完美人格，進而促進和諧社會之建立」，教育局長期以來致力推動美感教育，希望從小培養孩子的美學基礎並讓孩子適性發展，歡迎全台優秀學子加入桃園市藝術才能班的行列。

(一) 音樂：

1. 國中：中興國中，電話：(03)369-4315分機640、620。

網址：(http：／／tyc.sfes.tyc.edu.tw／jhsmusic／)

2. 國小：大成國小，電話：(03)366-1155分機610、613。

網址：(http：／／tyc.sfes.tyc.edu.tw／elmmusic／)

(二) 音樂(國樂)：

1.國中：福豐國中，電話：(03)366-9547分機621、616。

網址：(http：／／tyc.sfes.tyc.edu.tw／jhschinese／)

2.國小：忠貞國小，電話：(03)450-1450分機610、611。

網址：(http：／／tyc.sfes.tyc.edu.tw／elmchinese／)

(三) 美術：

1.國中：桃園國中，電話：(03)335-8282分機610、620、630、650。

網址：(http：／／tyc.sfes.tyc.edu.tw／jhsart)

2.國小：桃園國小，電話：(03)332-2268分機610、611。

網址：(http：／／tyc.sfes.tyc.edu.tw／elmart／)

(四) 舞蹈：

1.國中：東興國中，電話：(03)458-3500分機613、610。

網址：(http：／／tyc.sfes.tyc.edu.tw／jhsdance／)

2.國小：東興國中，電話：(03)458-3500分機613、610。

網址：(http：／／tyc.sfes.tyc.edu.tw／elmdance／)

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