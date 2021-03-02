大陸1日起停止進口台灣鳳梨，一年影響約4萬公噸，佔全台鳳梨產量一成，為降至冰點的兩岸關係投下變數，蔡英文總統等府院高層228連假總動員急奔屏東、高雄、台南探視農民。而入口網站《Yahoo奇摩》就對大陸禁鳳梨「是政治舉動還是病蟲害」等議題進行網路民調調查，結果發現，有逾6成5網友認為是「政治動作」，2成5網友認為是「病蟲害問題」。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

大陸以鳳梨多次檢出介殼蟲等為由，從1日起全面禁止台灣鳳梨進口，此舉恐衝擊我鳳梨產業。對於為何大陸做此決定？民進黨立委陳亭妃受訪時表示，過去國民黨執政時，「有很多官員到大陸抱大腿」，並且將台灣很多農業技術還有種苗往外移，時至今日導致農民被大陸反撲，她認為，今日的苦果就是國民黨害的。

蔡英文總統今天再度呼籲「買鳳梨，挺農民！」並強調，農委會已提出三大措施「開拓外銷市場、加強國內行銷、啟動多元加工」，目前都比預期更加順利。

對於鳳梨被禁，入口網站《Yahoo奇摩》2日就對此發起網路投票民調，以「中國大陸禁我鳳梨，你覺得是政治動作或是病蟲害的問題？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為3月2日至7日，截至2日下午5時20分為止，共有7千多名網友投票，列出3個選項，其中投「政治動作」，比例為65.2%，投「病蟲害」，比例為24.6%。「不知道/沒意見」比例為10.2%。

入口網站 Yahoo網路投票。(圖/翻攝自Yahoo奇摩)

此外，民調也詢問網友，「會不會擔心兩岸關係惡化？」，投「非常擔心」27.6%、「有些擔心」22.1%，「不太擔心」22.9%，「非常不擔心」21.3%，「不知道/沒意見」6.1%。

(中時新聞網)