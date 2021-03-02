就讀小五的黃姓女童常抱怨肩頸僵硬、腰痠背痛，父母起初不以為意，平時貼藥布、嚴重時去做民俗療法治療，症狀時好時壞持續數個月之久。女童在學校做健康檢查時，醫師檢查發現她的脊柱有不正常彎曲，安排到醫院複診，才確診為功能性脊椎側彎，經安排物理治療後終改善症狀。醫師並建議家長要注意孩童發育期的生活作息姿勢，以免日後影響身高或視力發育。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、復健科醫師徐瑋璟表示，孩童如果長期單邊肩膀背著厚重書包、寫功課時身體歪斜壞習慣，甚至時常癱在沙發上玩3C產品，都可能因姿勢不對稱或不良而引起「功能性脊椎側彎」，在站立時脊椎呈現「S型」或「C型」的彎曲。

徐瑋璟提醒家長，各學校續開學，不妨利用學校健康檢查中的脊椎側彎篩檢，注意孩子是否有脊椎側彎問題。此外，平時要隨時注意自己的姿勢，若有不正常歪斜或疼痛，應該尋求專業醫師協助，且透過日常運動來強化和維持正確姿勢。

亞大附醫物理治療師楊詠順指出，為避免造成功能性脊椎側彎，建議選擇雙肩背負式背包，站立時避免駝背及三七步，且坐姿要保持端正避免身體歪斜。

楊詠順並表示，民眾透過簡單運動自我檢視是否兩邊肩膀是否等高、單側肩胛骨突出、兩側腰部曲線對稱及單側背部突出等狀況。他並提供脊椎側彎自我矯正的簡單運動如下：

一、貼牆壁站立：兩腳與肩同寬，抬頭挺胸縮下巴，後腦杓、兩側肩胛骨、臀部及後腳跟輕鬆靠著牆壁，且鼻子、下巴、胸骨成一直線。一次維持5至10分鐘，一天三次。

二、脊柱平衡運動：採四足跪姿，右手臂與左腳向水平伸展，並維持10秒後換左手臂與右腳向水平伸展維持10秒。配合呼吸反覆交替練習，一次10至15下，一天三次。

三、背部肌肉訓練運動：採趴姿，雙手向前伸展，以肚子為支點，雙手與雙腳同時抬起離開床面，維持5秒後休息。一次10至15下，一天3次。

(中時 )