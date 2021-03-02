2011年震驚全球的東日本震災，即將在本月11日屆滿十週年。許多電影都刻畫震災帶給人們的影響，卻鮮少有電影將目光聚焦在震災當中，一張張佈滿泥濘的遺失照片上頭。改編真人真事、榮獲日本多項大獎肯定的《淺田家！》，便在電影前半段刻劃攝影師淺田政志，他如何帶領家人拍攝一系列風格獨具的全家福；更從中段開始，讓他前往受東日本震災影響的地區，與當地失去家庭的人們相遇，並透過在當地「清洗照片」的義舉，為自己、也為其他人帶來希望。

曾以《幸福湯屋》獲得諸多肯定的導演中野量太，透露自己拍攝本片的目的之一：「就是要把不為人知的事情給傳遞出去。」劇組更收集到四萬張照片加入拍攝，讓畫面更加震撼人心。男主角二宮和也也表示：「我拍過幾部戰爭電影，當中，在戰地看到家人的照片，就像『明天也要為家人努力』那般，感受到照片能成為生存的能力，以及希望的象徵。」

電影《淺田家！》所刻劃的真實攝影師淺田政志，在2011年東日本大地震發生後的一個月，便前往災區投入志工行列。他抵達當地之後，親眼看到因海嘯而四散、佈滿泥濘的照片，便捲起袖子跟其他志工們，不辭辛勞地將這些照片清潔、試圖還原成本來的面貌，並試圖將這些照片歸還給原本的擁有者。全片後半段聚焦在主角「清洗照片」的過程，並在過程中見證許多的酸甜苦辣。耳目一新的題材，導演中野量太回顧接到本片執導邀約時，內心仍有許多不安：「由我來拍攝的話，當然是想要拍成娛樂電影，不過311這個題材，是否能夠拍成娛樂電影呢？」然而，這個不安卻在劇組實際前往東北取材，聽到居民們述說自己的故事之後，轉變為「非拍不可」的明確信念。

導演對此透露：「這些人的內心，明明背負著如此的悲傷，卻仍堅強地向前邁進，反倒是把我們給激勵了。其實清洗照片這件事，很多人都不知道，我想拍攝電影的目的之一，就是要把不為人知的事情給傳遞出去。經常在取材時聽到『只靠一張照片就能獲得救贖』這樣的話，果然，人類如果沒有生存的歷史軌跡，就會搖搖欲墜。即使只有一張照片，也能證明『我是這樣活過來的！』」他接著表示：「我曾在取材的過程中，聽到一家人說：『照片不僅是為了留下回憶，更是為了活在當下的力量。』」這段話也讓他至今依舊難以忘懷。

由於拍攝清洗照片的場面，需要動用大量照片，這也讓《淺田家！》劇組人員們，從各自的家人、親戚、朋友各處收集到高達四萬張的照片。男主角二宮和也則表示：「我拍過幾部戰爭電影，當中，在戰地看到家人的照片，就像『明天也要為家人努力』那般，感受到照片能成為生存的能力，以及希望的象徵。」

值得一提的是，片中促使男主角加入洗清照片行列的關鍵人物，同時也是跟男主角建立夥伴關係的大學生「小野」，劇組找來日本奧斯卡影帝菅田將暉擔綱。這個角色也來自於真實存在的人物，由於菅田和本尊的氣質有相似之處，加上菅田曾透露想跟二宮一起拍戲，這也讓導演中野量太在觀賞電影《陽光只在這裡燦爛》時，就想找菅田一起合作，也因此讓他們的願望得以通通實現。對於有機會跟二宮搭擋，菅田也感謝地表示：「雖然很緊張，但與二宮相見的那一瞬間，緊張感就全部消失了，彷彿是被治癒般的溫暖所包圍。」《淺田家！》本週五（3／5）在台上映。

(中時 )