曾因重金屬汙染嚴重的二仁溪，過去有「黑龍江」汙名，但經公私部門長期攜手改善後，揮別臭名重見彈塗魚、蝦、鳥等生物，而台灣溼地保護聯盟日前進行鳥類調查工作時，更驚喜發現多達18隻黑面琵鷺現蹤，為溼盟進行鳥調以來的最高紀錄，眾人喜出望外。

溼盟日前前往二仁溪進行鳥類調查，正當眾人忙著觀測白鷺鷥時，卻突然發現天空飛來大批的黑面琵鷺，數度盤旋天際後，最終下降停留在大甲二行溼地一處灘地上。由於二仁溪過往僅有1、2隻黑面琵鷺現蹤，這回突然來了「黑琵大軍」，眾人不僅欣喜若狂，還因太過興奮，手忙腳亂了一番後，才終於拍下黑琵的優雅姿態，同時記錄18隻黑琵到訪，為歷年來最高。

台灣溼地聯盟執行祕書葉川逢指出，雖然黑面琵鷺停留的時間並不長，但卻是溼盟觀測以來的最高數量，也顯示二仁溪已揮別過去臭名，逐漸恢復生機。據悉，去年全球黑琵普查數量為4864隻，有2785隻到台灣度冬，其中又有1837隻飛往台南，占全台66％，顯見台南是黑琵在台灣的最大棲息、覓食場所。

二仁溪過去曾因重金屬汙染，發生震驚全台的「綠牡蠣事件」。二仁溪口溼地大多為沖積層，是典型的西部河口，透過歷年來高達22億元的整治經費，如今野生動物都已逐漸回來，甚至連當地里長都在河畔飼養5隻小乳牛，推廣自然教育；流域沿線的龍崎、關廟、歸仁、仁德、東區及南區等6個區公所，也組成跨區聯盟守護。

不過，葉川逢提醒，二仁溪雖然整治有成，但據調查，前年鳥類的物種數、數量皆為5年來最低，且呈現逐年下滑趨勢；魚類物種數也逐年下滑，前年的總數量更大幅下降130隻左右；蟹類物種數也逐年減少中，令人憂心。葉川逢還強調，由於二仁溪沿線開發多、人口密集，再加上目前仍有少數廢水排放問題，因此出現緩慢的劣化徵兆。

葉川逢指出，為改善問題，溼盟將積極爭取「國家重要溼地」，如此一來，就可受到《溼地保育法》專法保育，並畫分「核心保育區」、「生態復育區」、「環境教育區」、「管理服務區」以及「其他分區」等區域，透過層層分級規畫，在保育與開發中取得平衡。葉川逢表示，當二仁溪成為國家重要溼地後，不僅可保存在地產業，還能推廣生態旅遊，同時獲得中央經費支持，為溼地保育跨出一大步。

(中時 )