瑞典汽車製造商Volvo表示，將會逐步淘汰所有的內燃機(引擎)汽車，也包括油電混合車，到了2030年，Volvo將僅生產電動汽車。

美聯社報導，Volvo首席技術官亨瑞克·格林（Henrik Green）表示：「配備內燃機的汽車沒有長遠的未來，是時候轉型了。」

在Volvo之前，美國的通用汽車(GM)也在今年早些時候表示，2035年之後會全面轉型成電動車。

XC40 Recharge的底盤，就是車輪、馬達與電池組，結構比汽車簡單(圖/Volvo )

Volvo另外表示，各地服務商會就現有的汽油車繼續提供各種重要服務，不會使汽車用戶到時候無所依靠。

在發表這項重大變革的同時，Volvo也推出了該公司的第2款電動車，他們去年已有XC40 Recharge的休旅型車款問世。Volvo表示，公司目標是到2025年，全球銷量的一半由純電動車來取代，其餘一半則為油電混合動力車。

隨著充電技術的進步，以及各國政府實施更嚴格的空氣污染法規，世界各地的汽車製造商都在提高電動汽車的產量，可以說是以環保為主訴求的汽車產業革命。

不過，在美國市場，電動車仍然相當少數。儘管美國的電動車數量正不斷增加，但是去年純電動車的銷量僅佔新車總銷量的2％以下，美國人仍然以汽油車、柴油車為主。

去年全球售出約250萬輛電動車，產業分析師認為，今年將增長70％。

(中時新聞網)