國內最大注射劑專業製造廠「南光化學製藥」，成立至今近一甲子，年營收將近新台幣16億元、總資產超過新台幣30億元、員工近650人，其專業領域持續研發精進，廣受客戶肯定與讚賞外，同時致力打造友善職場，落實企業社會責任，目前正參賽1111人力銀行舉辦的「2021幸福企業票選活動」。

身為生技製藥產業鏈一員，研製有利於改善社會大眾健康的產品之際，南光化學製藥照顧員工安全與健康，提供員工免費年度健康檢查，2020年並通過ISO 45001職業安全衛生管理系統國際驗證。同時，在優良工作環境與日益精進管理政策上，也有相當多的著墨，包括設置員工餐廳，提供豐富的午晚餐、設置免費停車場、建置嶄新的行政研發科技大樓及符合國際標準的新式冷氣廠房，在優化管理部分，訂定明確的升遷管道、提供免費的內外訓課程、完善在職教育訓練及落實性別工作平等法等，制度完善周全。南光化學製藥目前徵求品保物化檢驗人員、資訊工程師、研發檢驗分析部組長及業務代表等數十個工作機會都在1111人力銀行，近期想轉職者不妨投出履歷應試。

南光化學製藥董事長陳立賢特別訂定「恪守法令、降低風險、全員參與、持續改善」的安全衛生政策，落實提供員工安全衛生及友善幸福的職場環境，且深信這是企業穩固根基之道，秉持「誠信、共榮、創新、精進」經營理念，在追求獲利之餘，更心繫社會責任，領先發表PP無塑毒軟袋材質輸注液，以維護國人用藥安全，並獲得環保署頒發第一類環保標章；亦於2020年取得ISO 45001環境管理系統驗證，2020年12月再獲經濟部能源局頒發第27屆節能標竿獎，顯見

(中時新聞網)