受到美股大漲激勵，台股今（2日）早盤一度強彈逾300點，但隨著市場賣壓出籠，漲勢全部奉還，終場翻黑小跌6點、收在15946點，萬六大關得而復失。分析師指出，行情虎頭蛇尾最大禍首在於當沖短線客干擾，若未來3天回不去16127點，可能回測15600點強勁支撐，屆時萬六將重新成為壓力，需要時間化解，或大利多帶量突破，否則可能重演去年7至10月時13000點屢攻不破的情況。

台股周一因228連假休市，美國科技股伺機反彈，台積電 ADR上漲 2.5%，帶動台股今開盤一度大漲超過300點，但指數高檔湧現賣壓，部分權值股由紅翻黑，終場大盤下跌6 點，收在15946點當日最低，成交量委縮至3333億元，三大法人累計賣超119.96 億元，外資持續倒貨67億元，連續兩天站在賣方。

摩爾投顧分析師林鈺凱表示，台股走勢豬羊變色有兩大原因，首先是目前短線客太多，在大家普遍認為屬於高風險的行情中，多數投資人只想跑短線，漲勢難以持續，下半場往往容易引發當沖賣壓出場；其次是16000點第2次的得而復失，多少會衝擊市場信心，影響中長線投資人的持股意願。

他說，本周僅剩3個交易日，這3天的表現可為接下來行情來定調。從周線角度來看，自去年8523點起漲以來，從來沒有連續兩周收黑K紀錄，而上周已經收黑，若本周收盤價低於16127點，將有可能使11月起漲的這波多頭行情，進入所謂中期整理格局，因此未來3天的表現相當關鍵。

林鈺凱進一步分析，即使未來3天回不去16127點，投資人也不用過度負面，就選擇權籌碼來觀察，目前最強而有力的支撐位置，落在15600點，向下頂多300多點風險區間，但要留意的是，16000點整數關卡將重新成為壓力，未來需要時間來化解，或需要更強大的利多來帶量突破，否則可能會出現去年7月至10月的情況，即使行情偏多，但13000點卻屢攻不破的狀況。

(中時新聞網)