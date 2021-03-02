如果想要談戀愛、甚至踏入婚姻，卻遲遲找不到對象，或許只是緣份還沒到，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬馬、猴、虎的人在2021年桃花運、婚運非常旺，單身者宅在家都能脫單，已婚人士則是子女運很旺，若有結婚、成家、生子打算的人，一定要好好把握今年的大好時機。

▍第三名：生肖馬

今年的屬馬人真的很想有人疼、有人依靠，也很想趕快成家，月老會完成你的心願，2021年能順利遇見理想對象，對你溫柔體貼，時時把你放在心上，令你有安全感。加上「月德」吉星拱照，他會是經濟、工作條件都非常不錯的對象，能認識這樣的他，真的難能可貴，請別錯過，慢慢經營感情，一起變成更好的人，只要找出最適合的相處方式，你們可以在2021年閃婚成功。

農曆二月、八月、十月桃花姻緣運勢最旺，佩戴月老紅繩讓月老為你作主。

▍第二名：生肖猴

2021年屬猴人受到「天喜」桃花星強力加持，單身者桃花朵朵開，身邊也有許多追求者出現，甚至同時會有多人告白或與你曖昧，建議你要敞開心房，擺脫過去的被動、害羞，千萬別讓這波脫單機會溜走，在辛丑牛年遇到的對象，很大機率就是你的正緣桃花。有伴侶者，今年是適合結婚生子的一年，任何喜事都適合在2021行動或籌備，不排除能在上半年就敲定婚事，年尾完婚。

農曆四月、六月、八月、十二月桃花姻緣運勢最旺，天然的葡萄石屬木，守護健康、正財、正姻緣。

▍第一名：生肖虎

2021屬肖人「紅鸞星動」，感情方面大有進展，單身者的異性緣大旺，特別有機會遇到看對眼的對象，就此安定下來，甚至不排除交往後1、2個月閃婚，兩人一拍即合。交往中的人，你們的感情穩定，特別適合討論婚事，在2021年完婚，甚至不排除有雙喜臨門的喜氣與好運。已婚者則有機會添一個牛寶寶，無論是想生二胎或是第一胎都很適合。2021是你的真愛來敲門之年，別錯過這個喜上眉梢的好年。

農曆二月、四月、六月桃花姻緣運勢最旺，可準備天然的碧璽，有旺夫、旺自己的效果。

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(中時新聞網)