許多人愛吃炒牛肉，不過最怕吃到又乾又柴的肉，專家表示，除了牛的部位會影響口感，牛肉要炒得好吃也有訣竅，包括下鍋前的清洗、切法及醃製，掌握這3個關鍵步驟，就能炒出軟嫩不塞牙的美味牛肉。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄指出，牛肉是餐桌上常見的肉類之一，不過許多人總是一不小心就把牛肉炒得太老，甚至嚼都嚼不動，而且一點也不入味，其實問題出在方法不對，只要注意下列三個技巧，就能保持牛肉軟嫩多汁，且入味好吃。

1. 橫切

炒牛肉要好吃，首先切工是關鍵，不可以隨便亂切，要根據牛肉的紋理橫刀切片，因為橫切可以把牛肉的纖維切斷，吃的時候就不會嚼不動，否則順著紋理切，很容易塞牙。

2. 加入太白粉清洗

把切好的牛肉片放入碗中，加一勺太白粉和適量的水抓洗幾遍，可以把血水洗得更幹凈又去腥味，很多人都忽略了這個步驟，難怪炒出來的牛肉腥味重又不好吃。

3. 提前醃製

將洗乾凈的牛肉擠出水分後，還不能直接下鍋，想要讓牛肉入味一定要提前醃製，加入薑片、適量的料理酒、少許的鹽、醬油及蛋清抓勻，讓食材和牛肉充分融合在一起，等蛋清都吸收後，最後加一小勺太白粉和食用油攪拌均勻就可下鍋拌炒了。

《小乾倩倩的遊戲的美食》強調，事先醃製牛肉不但可以使牛肉更加入味，其中的油還可以鎖住牛肉的水分，並且幫助在肉下鍋時能迅速滑開、不會粘鍋。此外，下鍋後一定要大火快炒，減少牛肉內部的水分蒸發，也是確保牛肉鮮嫩多汁的關鍵。

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快炒菲力牛！廚師教如何炒出軟嫩牛肉

(中時新聞網)