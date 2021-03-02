板橋1名48歲曹姓婦人2月28日下午4時，將BMW轎車違規停在中正路遭拖吊，怒與警員起衝突，警員認為她妨害公務，當街要求她趴下欲逮捕，曹女不願就範，警員直接將她摔到在地、潑辣椒水壓制，曹女被摔得四腳朝天，還以剪刀腳反抗，插警員眼睛攻擊，全程被民眾拍下PO上網，引起網友熱烈討論，事後曹女的身世被起底，她在1998年嫁來台灣，跟老公育有一子，在阿公店陪酒時，結識一名已婚包租公，兩人還發展出超友誼的感情，對方花了4200萬給她車買房，卻拒付老母親的看護費，甚至為她拋家棄子。

貴婦身世被起底，嫁來台20陸配，曾在阿公店陪酒，情夫的兒子指控父親花4200萬給她買車買房，為她拋家棄子。（圖／翻攝自爆料公社）。

回顧起這事件過程，曹女當時見BMW轎車遭拖吊心生不滿，當街大喊「為什麼！為什麼！」疑似對一旁開單的員警飆粗話，遭該員警大聲斥喝「讓開！不要逼我」，2人因此當街對罵，曹女嗆完警察後欲步行離開，遭警察推身體擋住，員警要求她趴下，曹女回嗆「我為什麼要趴下，你告我嘛。」

包租公撒大錢滿足曹女的物質需求。（圖／翻攝自爆料公社）

警員眼見婦人不願就範，下秒伸腳將曹女絆倒在地壓制，曹女跌在地上後，四腳朝天，露出裙子底下的內褲，卻不斷反抗扯下員警的眼鏡，扭打在一團，過程行為全被一旁民眾錄下，將影片公布到臉書社團「爆料公社」，今天曹女的身世也被起底，原來她是大陸籍女子，1998年嫁來台灣，跟老公育有一子，曾在阿公店陪酒，期間結識一名已婚包租公人夫。

包租公撒大錢滿足曹女的物質需求。（圖／翻攝自爆料公社）

事實上，包租公的兒子去年12月間曾在「爆料公社」爆料指出：「5年前，我爸外遇，我媽果斷離婚。爸爸的外遇對象是一個陸配，她在台灣有丈夫、有小孩，那年過年，小三的丈夫聯手來跟家裡拿封口費，否則要告我爸妨礙家庭，當時家人軟硬兼施逼我爸趕快離開那小三...」。

包租公的兒子接著怒控「5年前爺爺過世，我爸一直以來都在管理祖產套房租賃，每月租金收入大概是一個大學畢業生的年薪，但爸卻說『我付不出來！』這時家人才開始抽絲撥繭其父的金流：1、父親向國泰世華銀行大湳分行貸款4200萬，2、花1600萬幫小三買三重的套房，小三把套房出租 ，每月收租，3、父親跟小三在祖產套房隔一間30坪套房，花200萬裝潢，兩個同進出，房客稱他們董仔及董娘，4、父親花180萬給小三一部2手BMW3201，5、爸幫小三的丈夫付每個月的水電費，防止丈夫來搗亂。」

包租公的種種行為讓家人覺得祖產早晚會被法拍或被曹女騙走，因此決定進行協商，但包租公不願意改變現狀…其子女不禁感嘆：「該如何處置『走鐘』的家人？」，還公布小三的照片，不料曹女2月28日卻因違停與警員發生衝突，讓她再度被起底這段背景。

(中時新聞網)