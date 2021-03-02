丁允恭桃色糾紛遭彈劾 懲戒法院明開庭審理 17:462021/03/02 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統府發言人丁允恭去年身陷桃色風波請辭下台，監察院調查4個多月，認為丁的行為構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務員形象通過彈劾。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統府發言人丁允恭去年身陷桃色風波請辭下台，監察院調查4個多月，認為丁的行為構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務員形象通過彈劾，懲戒法院訂於明天上午10點開庭，但因涉性騷擾案件應是不公開審理。 丁允恭被爆擔任高雄市府新聞局長期間，訂婚後劈腿4女，上班時把辦公室當「炮房」，甚至2度逼對方墮胎，經監委紀惠容、王美玉調查後，召開彈劾審查會，全數無異議通過彈劾。 228前夕 民團聲援太極門案 呼籲平等對待法稅迫害 專家傳真－相愛容易分手難—淺談裁員解雇 (中時 ) #丁允恭 #彈劾 #懲戒法院 #桃色糾紛 #庭審 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東森得易購月薪18萬女行銷專員遭開除 打官司逆轉勝確定 11:062021/03/02 社會 民進黨強奪農民財產 世界大笑話 04:102021/02/25 政治要聞 大陸「恐同」教材案二審維持原判 不屬知識性差錯 09:142021/02/25 兩岸 新聞早班車》民進黨強奪農民財產 世界大笑話 07:432021/02/25 政治 文宣影射潘孟安外遇 國民黨、張雅屏判賠60萬並登報道歉 12:452021/02/26 社會 教官愛上高三女學霸遭強制退伍 6年後竟撤銷原判決發回審查 18:222021/02/27 社會 教官戀名校高中女發生關係 不甘被逼領259萬退伍告贏教育部 15:402021/02/28 社會 主管36分鐘狂譙17次 OL玻璃心提告法官打臉：自己討罵 16:072021/02/25 社會 法官蹺班釣魚種菜 判罰俸226萬 04:102021/02/26 社會新聞 D級女星薄紗透視裝太辣 強光下內搭黑bra小丁遭看光 13:002021/03/01 名人 港47泛民派出庭 美籲立即釋放 04:102021/03/02 產業財經 社會熱門新聞 黑絲襪貴婦夾警本日最夯 錄影男喊燒掀眾怒 本尊找到了 - 社會 夾警黑絲襪貴婦現身 大喊滿腹委屈遭警誤導已驗傷 - 社會 拒拖吊BMW悍貴婦起底 曾陪酒當小三 情夫為她花4200萬買車買房 - 社會 不跟荷包過不去 台中高鐵站科技執法首日違規件數驟降 - 社會 影》黑絲襪貴婦BMW名車遭拖吊 與警當街扭打裙底走光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。