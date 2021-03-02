前總統府發言人丁允恭去年身陷桃色風波請辭下台，監察院調查4個多月，認為丁的行為構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務員形象通過彈劾，懲戒法院訂於明天上午10點開庭，但因涉性騷擾案件應是不公開審理。

丁允恭被爆擔任高雄市府新聞局長期間，訂婚後劈腿4女，上班時把辦公室當「炮房」，甚至2度逼對方墮胎，經監委紀惠容、王美玉調查後，召開彈劾審查會，全數無異議通過彈劾。

(中時 )