組織氣氛佳，管理人性化，薪水優、福利好的外商公司，是許多求職者心中的夢幻首選，不過因為競爭激烈，要擠進這道窄門並不容易。日商公司「台灣樂天市場」及「住華科技」同時都在招募新血，有心想往外商發展的求職者，可在1111人力銀行投出履歷，為自己爭取舞台。

重視工作與生活的平衡的台灣樂天市場，除了年終獎金、節日獎金、績效獎金、員工股票選擇權外，每位員工還享有彈性工時、年度健康檢查、團體保險、辦公室按摩、各式節慶活動、生日派對、尾牙聚餐、社團活動、旅遊訂房折價及員工限定的購物促銷福利，更有為了父母們貼心設計的育兒補助、教育補助以及自由參加團體眷保。

台灣樂天市場也提供各式各樣的舞台，讓大家發揮或自我精進，包含E-learning線上學習系統、語言課程補助、跨國專案及國外研討會、海外受訓機會、鼓勵年資屆滿兩年的員工申請職務輪調等。去年遭逢疫情，不僅未受影響，更逆勢成長，近期強力招募前端、後端、APP、資安等工程師，提供4萬元以上薪資，希望找尋具備2-3年工作經驗或資深求職者，一同加入台灣樂天市場的大家庭。

而名列偏光板領域前1000大廠商的「住華科技」，採行優於勞基法的休假制度，不僅具備年度旅遊假、創社紀念日假，表現優異的員工還可享有肯定假，公司內部亦有包含健身房、撞球室等的健康休閒中心及社團活動，更有免費供餐、不定期員工活動、家庭日、舒壓按摩、年度健檢、交通車等多項福利。

身為日本「住友化學」的台灣子公司「住華科技」，經常需要與母公司進行技術交流及研習等事務，目前也在1111人力銀行開出業務、人資、總務、採購、品保、稽核等多項職缺，歡迎優秀的日文人才，不限科系主動應徵。

(中時新聞網)