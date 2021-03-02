全球車市因車用晶片供應短缺影響，新車生產與供應面臨嚴峻挑戰，訂單熱烈的The All-New Ford Focus Active也不例外，Ford今日宣布推出「Focus等待美好專案」，為久候新車的準車主提供新車六年原廠保固，要把訂單留在自家車手上。

牛年開春Ford堅強產品陣線持續展現強勁市場動能，其中甫於2021年一月初上市的中型跨界休旅The All-New Ford Focus Active，上市至今已累計接獲超過2500張訂單的成績，此次更再度力邀林依晨獻聲，將感謝車主信心相挺的誠意溫暖傳遞。

Ford Focus新世代車款連續二度邀請零負評女神林依晨擔任形象代言人，在最新形象廣告中，林依晨開著 The All-New Ford Focus Active，以追逐心之所向的任性前行詮釋—「勇敢迷路，是為了讓心可以抵達。」獲得目標消費者廣大迴響，為新車型在台灣市場精準定位並成功拓展銷售佳績。

「Focus等待美好專案」持續進行中，凡於2021年3月31日前，於各Ford經銷商完成下訂Ford Focus或Ford Focus Active新車之車主，且符合活動規範者 ，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford將於交車後提供車主新車六年原廠保固，誠心以女神暖心問候與新車六年延長保固之承諾，陪伴車主走更長遠的路。

(中時 )