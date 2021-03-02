「雙星假期、漫遊台東」火熱上市！由星宇航空與易遊網全新企劃，攜手玉山銀行信用卡提供獨家優惠，活動行程自4月3日從桃園國際機場出發，搭乘星宇航空飛往台東，4月4日再從台東搭乘易遊網環島之星Hello Kitty繽紛列車返回台北。3月4日11：00起至3月5日10：59開放玉山卡友優先訂購，指定行程現折1,000元並加贈TESCOM遠紅外線負離子吹風機，3月5日11點正式開賣，期望能讓卡友體驗以不一樣的方式，共同領略台灣的美好。

國內微旅行，為現今最熱門的休閒活動之一，此次玉山銀行特別與星宇航空和易遊網共同合作，就是希望可以讓玉山卡友留下更多難忘的旅遊回憶。行程的亮點，除了台東是個自然與人文都值得慢遊體驗的世外桃源外，當地更擁有豐富的自然生態與多元的文化風貌，此次是星宇航空首次飛往台東，可以從空中俯瞰縱谷高山、欣賞花東之美，同時在飛機上還可以享受米其林餐盤推薦的「胡同燒肉」特餐與優質的機上服務。回程的時候，則是搭乘易遊網獨家推出的「環島之星Hello Kitty繽紛列車」返家，讓旅客一上車就可以開始盡情的拍照，每一個座位皆為寬敞又舒適的豪華座椅，並享有景觀吧檯車廂免費吃喝以及體驗DIY手作的樂趣，讓每一位旅客，都能夠有輕鬆與舒服的搭乘享受。

玉山信用卡長期致力於金融創新，提供多元的服務，持續推出吃喝買玩全方面的刷卡活動，即日起至6月底，使用指定玉山信用卡可享有國內飯店、台灣高鐵滿額最高享5％現金回饋，訂房最高享12％現金回饋。另外至8月底前，持玉山ＵBear信用卡以icash2.0功能平日於麥當勞/康是美/星巴克消費，享10％OPEN POINT點數回饋；玉山Pi拍錢包信用卡綁定Pi錢包App可於超過18萬個通路消費，包含台灣大車隊、全家便利商店、Pchome24h網路購物等，最高5％P幣回饋，讓玉山卡友可以輕鬆旅行、品味生活，一同享受美好人生。

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