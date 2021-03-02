國家中山科學研究院3月間將辦理6次火砲射擊，軍武專家推測可能是「增程型雄風飛彈」及「雷霆火箭」。（翻攝自海洋委員會海巡署網站）

國家中山科學研究院3月間將辦理6次火砲射擊，軍武專家推測可能是「增程型雄風飛彈」及「雷霆火箭」，然而中國東方紅3號海調船1日出現在台東縣蘭嶼外海，2日脫離國軍監控，知情人士不排除兩者間可能有一定程度關聯。

根據中科院及漁業署火砲射擊預報顯示，中科院將在本月3、4日上午和下午各有1波火砲射擊，10日、11日、16日至19日各有1波，據專家透露，2波射擊可能是射程超過600公里的增程型雄二E巡弋飛彈和增程型雷霆2000火箭。

據透露，海軍1日上午偵測到東方紅三號在距蘭嶼東南方45海浬處，傍晚東移42海浬，2日已離開監控範圍。

據了解，2020年中科院進行飛彈或火箭射擊時，中國解放軍的天狼星號和海大號偵查船 （情報船）都會出現在花東外海；不過，今年初的火砲射擊均未見情報船靠近東部海域。

然而3月密集的增程型雄風飛彈和雷霆2000火箭射擊，再度吸引中國情報船接近東方海域，不過這也是海洋調查船東方紅3號首度現蹤於東部外海。軍方人士表示這是1艘頂尖的海洋調查船，除了進行水文調查外，也不排除兼具情報蒐集功能。

(中時 )