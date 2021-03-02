1111人力銀行推動2021幸福企業活動，只要上網參與投票者即可獲得抽獎資格，自2月9日至4月6日，週一至週五皆抽出1位成功投票者，可得1萬元獎金。活動邁入第8天，於「1111落點分析教戰守策」直播節目中抽出得獎者，是來自新北市永和區的張小姐幸運獲獎。

目前擔任食品業行政人員的張小姐，農曆年前就開始著手年後轉職計劃，希望能找到薪資待遇更好的職位，因此上1111人力銀行的「幸福企業」專區瀏覽，正巧看到1111正在舉辦投票抽1萬活動，便加入活動票選，沒想到投票沒幾天就抽中1萬元大獎。接到得獎通知電話時，張小姐還疑惑的問「這不是詐騙嗎?」不敢相信自己這麼幸運！

至於1萬元獎金要怎麼使用？40歲的張小姐表示，家中有年事高的雙親，打算使用獎金在職進修「照顧服務員」訓練課程，未來也規劃考取相關執照，除了增加職場競爭力、拓展職涯廣度；也能運用專業照料年邁的父母。張小姐開心的說，希望得獎能為自己轉職帶來好兆頭，順利在1111找到幸福企業，還能申請「找工作送1萬」喜上加喜。

(中時新聞網)