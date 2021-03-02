若想要從體態特徵來觀察一個人的運勢，除了面相、手相之外，其實從一個人的腳也可以分析，因為腳相所展現出來的不僅是個人富貴、健康如何，還有著一生福運的變化。搜狐網命理專欄就指出，腳趾圓潤、腳底紋路多以及腳底有痣的女人，代表的就是福運出色、命中有財，將會一生衣食無憂，擁有好福氣。

▍1. 腳趾圓潤

如果女性腳上的每一個腳趾都有著圓潤的外型，呈現出光滑弧形的腳趾甲，所代表的就是「少奶奶命」，其命格極佳，是衣來伸手飯來張口的典型享福命，此類女性在年輕時候受到父母的照顧，婚後更是獲得丈夫的疼愛，一生得寵衣食不缺。

▍2. 腳底紋路多

腳底紋路多的女性在腳心部分有著不少的線紋，就和手中有線紋一樣，可以體現出不同的運勢變化，其中「三策紋」是最為關鍵的線紋，這種紋路主要為豎紋，並排在一起或者是相鄰，說明女性天生有福，食祿享不完。

▍3. 腳底有痣

腳心上長有痣正是典型的福相！像是相學中「腳踏七星帝王之相」、「腳踏一星功成名就」說的就是如此，擁有這種特徵的人很少，是命裡有福，能夠在生活中及事業上創造出奇蹟的女強人，如果痣的色彩為紅色（俗稱硃砂痣），更是說明女性不僅自身有富貴，更能帶動身邊的人。

(中時新聞網)