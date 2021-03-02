一年之計在於「存」，迎接2021年新春，永豐銀行推出「換匯優利定存」享外幣10.8％年息（7天期）定存[1]優惠，線上換匯加外幣定存一次到位，讓民眾善用獎金與紅包幫自己輕鬆理財。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，去（2020）年因新冠疫情影響，消費者對零接觸的數位金融服務需求提升，線上即可完成的「換匯優利定存」能讓民眾體驗便利的數位金融，更能在彈指之間達到最佳效益，犇向好利！

吳建毅表示，為了讓民眾理財更方便有效率，永豐銀行推出結合線上外幣換匯與定存功能的「換匯優利定存」，即日起至3月31日，民眾可使用新台幣或13種外幣在線上直接兑換美元、歐元、人民幣、日圓及澳幣等5種外幣並同時完成定存，可享7天期10.8％優利。以新台幣換匯定存，單筆或單日最高為等值新台幣50萬元；以其他外幣換匯定存，單筆金額最高可承作等值新台幣200萬元，單日可承作定存金額無上限，營業日線上交易服務時間至23時，民眾邊理財也能邊追劇，一鍵變身外幣定存族。

吳建毅表示，民眾受疫情影響暫時難以出國商旅，但也是儲備能量再出發的最好時機，今（2021）年主推「先換再存，存了再買」消費新觀念，「換匯優利定存」結合永豐數位帳戶用戶以「幣倍卡」綁定行動支付或進行海外消費，享最高10％刷卡金回饋或在指定網站消費海外嚴選商家，最高可享22％超值回饋。

(中時 )