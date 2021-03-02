本季挑戰UBA公開男一級3連霸的衛冕軍健行科技大學，本季面臨空前挑戰，今天出戰高雄師範大學第1節就陷入大幅落後，全場最多落後25分，

下半場從防守做起帶動攻勢，最終92比89逆轉勝高雄師範大學，8強複賽目前2勝2敗，仍有機會爭取4強門票，高師大則0勝4敗，還在等複賽首勝。

健行科大劉孟竹表示，這場比賽球隊上演大逆轉，身為教練看得心臟快沒力，而球隊本季面臨6年來空前危機，不像之前8強賽階段能早早就確定晉級有望，本季球隊在去年有12人分別進入中華白、世大運國家隊培訓，回來後戰力一直在重新調整，好不容易找回默契就又出現傷兵危機，隊上現在有幾位球員都是帶傷硬撐，「球隊的防護員也很辛苦，一直要帶球員去醫院，也鼓勵球員在辛苦環境要一起撐下去，希望靠團隊努力拿下4強門票，是我們目前一致目標。」

健行首節就被高師大打出32比15攻勢，只能在後頭苦苦追分，劉孟竹稱讚對手上半場表現相當精彩，「高師大上半場三分球命中超過60％，等於用健行最擅長的進攻方式給我們相當大考驗，中場休息時提醒球員只剩20分鐘，剩下的時間要當成最後1分鐘那樣先做好防守，不要去看計分板上的數字。」

健行第3節從防守做起，讓高師大單節只得13分，因此逐漸追回了落後的分數，最終3分之差收下勝利，此役健行陳范柏彥狂轟個人UBA生涯新高的32分，劉孟竹看好他未來成為國家隊大前鋒人選，鼓勵他加強運球、分球能力，會對未來發展更有幫助。

高師大此役三分球43投17中，優於健行的33投7中，健行謝亞軒挹注11分、11籃板、6助攻，高師大林子洧投進21分。

健行謝亞軒（中）贊助11分、11籃板、6助攻。（大專體總提供）

高師林子洧（中）攻下21分，可惜未能助隊擊敗健行。（大專體總提供）

(中時 )