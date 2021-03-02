營造業職災死亡率居各行業之首，台南市政府勞工局將其列為檢查主軸，在今年春安檢查違規的593項中，營造就占了119項、2成之多，開罰總金額50萬則是各業種之冠。（台南市政府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府勞工局與配合勞動部，從今年1月起啟動「春安檢查」，為期40天，在上月26日畫下句點，總計職業安全衛生及勞動條件檢查共1215場次，查出593項違規缺失，預計開罰262萬元，其中營造業違規占2成，開罰金額50萬元居冠，勞動部將今年定為「營造業減災加強年」，勞工局也將列為檢查重點，另外春安檢查結果將進行數據分析，協助事業單位改善，以降低違法情事發生。

南市府勞工局長王鑫基指出，春安檢查在職業安全衛生檢查部分，在8大工業區總計檢查1013場次，發現519項缺失，勒令停工5處，預計將開罰113萬。開發金額以營造業最多，另以檢查場次及違規事項分析，以製造業檢查場次482場次及違規事項264項最多。

在勞動條件檢查部分，總計檢查202場次，經查涉有違反法條者為74件次，預計開罰149萬，最常見的違法事項以未依規定給付加班費為最多，進一步分析，在檢查的24家餐飲業中，違法的就有13家，違法比例高達5成4。

王鑫基表示，因營造業職災死亡人數是全台各業職災之冠，勞動部已將今年定為「營造業減災加強年」，加上南市營造建案逐年增加，除了春安檢查期間將營造業列為重點檢查對象外，今年也把營造業列入檢查主軸，針對常見相關工安違規樣態，如墜落、滾落等預防事項強化宣導外，並加強工地動態稽查，擴大與產、官、學各界合作，共同提升營造業職場安全，降低職災發生。

(中時 )