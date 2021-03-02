台東縣海端鄉南橫山區的栗松溫泉在228連假期間湧入大量遊客，遊客抱怨泡湯宛如下水餃般擁擠。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉南橫山區的栗松溫泉在228連假期間湧入大量遊客，遊客抱怨泡湯宛如下水餃般擁擠。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

位於台東縣海端鄉南橫山區的祕境栗松溫泉，山谷環繞景色絕美，加上天然溫泉，被譽為台灣最美野溪溫泉，228連假期間湧入大批遊客朝聖，每天都有3、400人造訪，有限的溫泉區裡人滿為患，遊客抱怨泡湯品質大減，主管機關台東縣府原民處表示，由於栗松溫泉太夯，目前己經著手規畫總量管制，以維護旅遊品質和安全。

位在南橫山區海拔2000多公尺的栗松溫泉，是新武呂溪的源頭，遊客抵達山區後，須徒步以下切前往，其高低落差達400公尺，其中大多為70度以上或垂直的陡坡，必須靠繩索攀爬、耗費近1小時才能抵達。其中溪床旁的天然碳酸溫泉，其獨特碳酸鈣結晶岩壁、被藻類附著而產生如翡翠般的鮮綠色澤，是登山客口耳相傳的祕境。

然而往日人煙罕至的祕境，連假期間卻天天超過300人到訪，溫泉區有如菜市場般熱鬧，光是攀爬繩索就得排隊，比耗費多1倍的時間才能到達，歷經陡降坡、攀巨石挑戰後，終於抵達白煙裊裊的溫泉，只是放眼望去人山人海，讓遊客覺得相當掃興。

經常前往當地的黃姓民眾表示，第一次看到人聲鼎沸的景象，他說，省道後進去的小路光要停車就很擁擠，此外爬山有一定程度危險，大量遊客蜂擁而至反而更添危險，希望未來能總量管制。

台東縣府原民處長方銘總表示，光是今年2個月，造訪栗松溫泉的人次已逾萬人，旅遊品質大打折扣，目前正計畫訮議管制措施；近期將與海端鄉公所開會討論遊客人數、登記制、停車和嚮導安排等問題，不排除採收費方式入場，期望能有效控管入山遊客量，將祕境絕美的一面呈現給大家。

(中時 )