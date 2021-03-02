國巨（2327）公司今日（3月2日）獲得中華信評授予的長期發行體信用評等為投資等級的「twA+」，評等展望為「穩定」。中華信評為國際知名信用評等機構標準普爾全球評級（S&P Global）的子公司，評等方式主要在評估公司的產業地位、競爭優勢及財務穩定性。本次國巨「穩定」的評等展望，代表國際信評機構對於公司產業前景及營運獲利展望的正向肯定，對財務信用穩健深具信心，並看好公司的長期營運發展與全球性布局策略。

此次國巨公司「twA+」的國際評級信用評等，是目前全球被動元件產業唯一具備國際級信評機構授予投資級評等的公司，對於國巨公司未來在信用市場募集資金及降低舉債成本具有極大的助益。

為因應市場需求及迎接全新科技時代的來臨，國巨公司將持續擴大全球營運規模及強化公司的營運基本面及核心競爭力，包含在高階技術、全球市場佈局及高效率客戶服務等方面取得領先地位，公司的營運將聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，並擴大與世界級原廠設計的合作，提供全方位優質服務，建立永續經營實力，為產業及股東創造更高的價值。

(工商 )