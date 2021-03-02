午茶優惠券超值99元套餐。（頂呱呱提供）

頂呱呱今（3月2日）起推出「午茶優惠券」，至3月31日前的指定時段，出示圖片畫面即可享買一送一、99元套餐的專屬優惠。包含地瓜薯條、阿勇雞塊等人氣品項，全部買一送一。

頂呱呱在2月推出電子優惠券，透過LINE、FB、簡訊、E-MAIL等無紙化方式，造成廣大迴響，這次特別推出「午茶優惠券」，3月2日到3月31日的每天11:00-17:00，同樣出示圖片畫面即可享優惠。

午茶優惠券激省買一送一。（頂呱呱提供）

午茶優惠券分為「激省買一送一」和「超值99元」套餐，橫跨午餐、下午茶時段，只要出示圖片畫面到頂呱呱全台門市，即可享有專屬優惠。「激省買一送一」包含地瓜薯條（大）、阿勇雞塊（5入）、35元飲品、甜甜包（2入）皆買一送一。

「超值99元套餐」包含：B1經典原味雞塊2塊、甜甜包2顆、35元飲品1杯。B2原味雞腿1支、甜甜包2顆、35元飲品1杯。B3原味雞腿1支、地瓜薯條（中）、35元飲品1杯。B4呱呱包1顆、阿勇雞塊5塊、35元飲品1杯。B5脖子200g、地瓜薯條（中）、35元飲品1杯。

(中時 )