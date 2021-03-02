國民黨基隆市黨部前主委黃希賢痛批，「此刻的國民黨無可救藥」，他說，2020總統選舉期間，全力相挺前高雄市長韓國瑜，被稱為「基隆韓家軍隊長」，但在韓國瑜被「鬥倒」後，也被黨內打壓排擠，遭「被動式」拔掉主委一職，近一年等不到一個公道，因此，宣布退出國民黨。

黃希賢表示，國民黨去年1月11日大選慘敗後，自認需負起敗選責任，願意跟隨其他7位縣市主委辭掉主委一職，但黨中央同月下旬就找他談話，希望在黨的艱困時刻能夠留任，他才接受慰留，直到新主席江啟臣3月上任後，則說要邀請全台22縣市黨部主委談話，沒想到等不到主席，3月30日下午等到的竟是選動部的主任致電說「謝謝你這2年來辛苦付出，你之前1月22日請辭准了，那就做到明天」。

黃希賢說，黨中央荒腔走板就算了，地方上也是極盡打壓，他指出，黨的路線不清，甘於淪為「跟風」軟弱無力、空喊改革、要團結、但卻是黨同伐異、不思連敗之恥，毫無進取作為，成為某些特定權貴操弄的機器，完全無視地方基層的聲音，加上地方上派系林立，各懷鬼胎，沒人願意真心為黨付出，「有些善弄權術、在黨危難時跑不見，看到選舉有機會才出現的人」，憑著個人私慾打壓真心願意奉獻的政治素人，上下裙帶的「宮廷政治」，為剷除異己、妄想隻手遮天，這樣的黨根本得不到民心。

話鋒一轉，黃希賢說，唯一使他倍感慰藉的是，廣泛的基隆市民們仍然對他伸出熱切的雙手，是支持他繼續走下去最大動力，他宣布即日起退出國民黨，要做一位真正沒有包袱、跳脫藍綠框架，將繼續參與政治，除了不會參選市議員外，不排除下屆市長選項。

對此，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁表示，相當遺憾，會盡力挽留，如果黃希賢堅持離去，會給予最誠摯的祝福，也肯定、感謝他對基隆市黨部的付出，期盼他能不忘初衷，留在黨內一起為共同的目標努力，現在是國民黨最艱困的時侯，需要黨員先進們的群策群力，國民黨惟有團結才可能重新站起，重返執政，才是全民之福。

(中時 )