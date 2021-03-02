彰化市崙平里中華西路283巷內63戶平房，僅剩20戶住在裡面，土地早被縣府徵收為文教用地，卻因遲遲未完成開發，淪為明星學區裡的貧民窟。近日縣府要求住戶占用人自行拆除、騰空土地交還，引發住戶跳腳反抗。（謝瓊雲攝）

彰化市崙平里中華西路283巷內63戶平房，僅剩20戶住在裡面，土地早被縣府徵收為文教用地，卻因遲遲未完成開發，淪為明星學區裡的貧民窟。近日縣府要求住戶占用人自行拆除、騰空土地交還，引發住戶跳腳反抗。（謝瓊雲攝）

彰化市崙平里文小七用地北側，2006年興建平和國小建和分校，近年更開辦非營利幼兒園，然而學校南側63戶老舊平房，土地徵收後至今未拆遷，淪為明星學區裡的貧民窟，居民組成自救會抗議，認為土地逾20年未開發，要求縣府還地於民，不排除提訴訟盼照原價買回。

文小七用地為彰化市中華西路與建中街、北館街間的街廓，周邊房價動輒上千萬，土地市價一坪逼近30萬元；而中華西路283巷89弄、123弄，共計63戶1樓半平房，簡陋老舊、甚至屋頂塌陷，仍有近20戶、約100多人居住，其中9戶為弱勢承租者。

平房於1969年完工領照，住戶們以約60萬元購入合法居住，誰知隔年就因辦理都市計畫變更為文小七用地；1989年2月發放徵收補償金，15年領取期限內僅3戶未領。如今周邊住宅華廈林立，基地北側蓋小學、南側4266.5土地卻只有破舊平房、雜亂無章的鐵皮、私人菜園和停車場，淪為貧民窟。

崙平里長梁麗水說，此處住戶多是經濟弱勢者無處可去，老弱貧窮、房屋破損居住環境不佳，卻因被徵收沒人願意花錢修繕，早年更成社區髒亂點，若發生天災時恐有安全疑慮。近日平和國小貼出公告，嚴禁占用土地、傾倒廢棄物，要求住戶限期3個月內自行拆除建物或將土地騰空交還，否則將依法究辦，讓住戶跳腳。

有住戶抱怨，在這裡住了50多年，當年房子是父母花錢買地，但政府徵收時土地一坪徵收款僅1.2萬元，這價錢「連一個便所角都買不起」，要他們搬去哪裡？老家被當成廢棄物、自己成了占用人，讓人情何以堪，何況這塊地早就超過20年沒開發，希望能把錢還給政府、土地還給他們。

教育處表示，今年1月8日開會、2月24日依決議公告張貼非法占用，告知土地占用人繳納使用補償金，函請占用人限期搬遷，並告知可提供必要之協助，以維護其權益。因建和分校缺乏運動場、學生活動空間，未來基地將朝此方向規畫。

(中時 )