去年遭到樂天桃猿釋出的投手林國裕，因戰力未達預期轉任訓練員，新身分從昨天起上任；談到自己追尋的投手夢夢碎，林國裕忍不住淚崩，「當然會覺得遺憾，但現在能夠用其他身分幫助球隊，也是不錯的事。」

現年31歲的林國裕在2013年第6輪被桃猿隊挑中，也曾是球隊牛棚主力，但2019年就未參與球隊春訓，之後赴醫院檢查時發現右肩關節唇受傷，動刀治療，也確定該年球季提前報銷。

去年6月中林國裕傷癒復出，在二軍出賽5場，最後一次出賽是在7月中，僅留下6.1局、防禦率2.84，沒有一軍出賽紀錄，季後遭到釋出。

但林國裕不願放棄，主動詢聞球隊獲得隨隊春訓機會，還曾在自辦熱身賽登板，但球隊評估後仍認為他的戰力未達預期。

「（投手夢）現在算是放棄了吧！」談到必須放棄投手夢時林國裕的淚水再也止不住，「能夠回去（職棒）是最想要的東西，但現在是已經放棄了，確定要做決定，就告訴自己球員生涯結束了。」他坦言當然會覺得很遺憾，但也從沒想過要去城市隊，「如果只能投120幾公里對我來說也是很痛苦。」

林國裕自知自己身手已無法回到從前，本想就此改行，找份工作，但後來總教練曾豪駒與他溝通，他也決定接受新任務，「他們告訴我戰力沒能達到預期，曾總也有來詢問我，球隊剛好有個行政缺，幫忙協助訓練投手還有情蒐，剛好這也是我一直有在做的，場上沒辦法但至少場下可以有所貢獻。」

(中時 )