肺癌多年來高居國人癌症死因首位，衛福部最新公佈107年度癌症登記報告，有15,345名肺癌新增患者，平均每天就有42人，而女性肺癌的發生人數也首度超過大腸癌，是一大健康警訊。

●超過九成肺癌女性患者不抽菸 可能與基因有關

肺癌主要分為「小細胞」與「非小細胞」兩類，約八成為非小細胞肺癌，其中又以肺腺癌罹患率最多（男性55.7%，女性86.3%），其成因不一定局限於吸菸或是高齡族群，有時候是因為基因遺傳。根據研究統計，台灣有超過九成的肺癌女性患者不抽菸，東亞地區的肺腺癌有獨特的特色，患者不抽菸者高過於抽菸者，尤其是女性；女性患者的增加可能與基因遺傳有關，且近10年來有年輕化趨勢。

●確診案例年輕化 40歲以上最好做篩檢

西園醫院永越健康管中心影像醫學部主任陳名聖醫師表示：「資料顯示，肺癌是10大癌症中五年整體存活率最低的惡性腫瘤，第四期（末期）的五年存活率僅9.1%，而第一期（早期）肺癌經手術治療後五年存活率為88.7%；因此，個案能及早發現，及早治療很重要。」很多年輕人覺得還碰不上，但近年來，臨床發現肺癌已有年輕化趨勢，且多無症狀；現在建議35歲以上可考慮、40歲以上最好做肺癌篩檢。

早期肺癌診斷不易，出現症狀八成已是晚期，低劑量電腦斷層(LDCT)檢查，可發現0.15公分以上的小結節，是偵測早期肺癌最佳利器。(圖/健康醫療網提供)

●揪出早期肺癌 低劑量電腦斷層篩檢立大功

肺癌初期七成患者多無症狀，由於早期診斷不易，一旦出現症狀通常八成都已是晚期，治療效果不理想。而一般胸部Ｘ光檢查診斷率低，很難發現小於1公分的腫瘤，但低劑量肺部電腦斷層對早期肺癌的敏感度比Ｘ光高出六倍，可以發現0.15公分以上的小結節（結節有機會發展為惡性腫瘤），是目前偵測早期肺癌最有利的方法。

LDCT檢查不需禁食、不用注射顯影劑、無危險性，儀器檢查過程只需5分鐘；醫師並可運用3D立體電腦輔助軟體，透視肺部的解剖構造，偵測0.15公分以上的肺部結節，顯著提高肺癌偵測率，除了方便日後追蹤，並可有效提供醫師參考及做適當處置，以根除後患。

●減少接觸環境致癌物 早發現早治療

相較於歐洲國家，亞洲女性在先天上有較高比例會有肺癌基因突變，雖吸菸率低（小於4%），卻有較高的肺癌發生率（每十萬人在女性約有21.3人），因此生活上更應減少接觸環境中的危險因子，包括二手菸、空汙、廚房油煙、多環芳香烴、金屬化合物及粉塵等，減少生活中環境致癌物的暴露，以減少肺癌對生命的威脅。

且若能透過有效的肺癌篩檢，讓個案在早期發現時就接受手術，五年存活機率將可大幅提高。陳名聖主任提醒，長期吸菸或處於高風險環境者、有肺癌家族病史及經常待在通風不良廚房的家庭主婦，都是罹患肺癌潛在高危險群，應該定期做LDCT肺癌篩檢，讓自己的健康更有保障。

(中時新聞網)